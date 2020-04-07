Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Эксперты опирались на отчеты правительств и статистику: насколько эффективно лечение в той или иной стране, как хорошо развита медицина, сколько инфицированных зафиксировано на сегодня. Они отметили, что в России карантин может закончиться к середине июня или концу июля, поскольку пик заражений придется на начало мая. Те же прогнозы у США и Германии.
В Великобритании карантин могут отменить еще позже, в конце июня или июля — там пик заболеваемости придется на последние недели мая. В Бразилии, Аргентине и ЮАР высшая точка инфицирований придется на июнь, из-за чего карантинные меры продлят до конца лета.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 75 тысяч скончались, а 282,2 тысячи — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения