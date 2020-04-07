Борьба врачей с коронавирусом в реанимации попала на видео

Борьба британских врачей с коронавирусом в реанимации попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал BBC News.
Отмечается, что корреспонденту удалось проникнуть в палату интенсивной терапии. Он сравнивает положение врачей с бойцами на передовой фронта. Сами медики говорят о небывалой в их жизни нагрузке, при этом подчеркивая, что, скорее всего, пик эпидемии все еще не пройден.
Один из докторов подчеркнул, что ранее представлял себе, что заболевшие в основном будут более старшего возраста и с хроническими заболеваниями. В действительности это оказалось совсем не так. Врачи на видео также просят прислушиваться к рекомендациям правительства для уменьшения заболеваемости.
Ранее сообщалось, что состояние премьер-министра Британии Бориса Джонсона ухудшилось. Согласно заявлению правительства, он был переведен в реанимацию, поскольку его симптомы усилились. 5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
По последним данным, в Британии зарегистрированы более 52,2 тысячи зараженных коронавирусом; 4,9 тысячи человек скончались, 284 пациента вылечились.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,3 миллиона случаев заражения, умерли более 74 тысяч человек, более 277 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения