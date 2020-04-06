Борис Джонсон выбрал своего заместителя

Выбран заместитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает ТАСС.
Сейчас премьер-министр находится в больнице и лечится от коронавируса. Джонсон распорядился, чтобы его замещал глава британского МИД Доминик Рааб. Он является вторым по старшинству министром правительства Великобритании.
Как сообщил представитель Даунинг-стрит, Джонсон находится в сознании. Он был переведен в отделение интенсивной терапии в качестве мер предосторожности.
Ранее стало известно, что состояние Джонсона ухудшилось. Согласно заявлению правительства, он был переведен в реанимацию, поскольку его симптомы усилились в течение нескольких часов в понедельник, 6 апреля.
Накануне, 5 апреля, Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне.
О том, что глава британского правительства заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. До госпитализации Джонсон находился в самоизоляции в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
По последним данным, в Великобритании зарегистрированы более 51,6 тысячи зараженных коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения