Раскрыт январский доклад советника Трампа о полумиллионе смертей от коронавируса

Советник президента США Дональда Трампа Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Его доклад раскрыла газета The New York Times.
Отмечается, что американский лидер начал активно принимать меры значительно позже первого предупреждения от 29 января — лишь через несколько недель. Наварро, в частности, писал, что вирус может обойтись США в триллионы долларов. В докладе указывалось, что из-за отсутствия вакцины миллионы граждан будут подвергнуты риску заболевания или смерти.
Советник Белого дома упомянул самый негативный прогноз, согласно которому предсказывалась гибель полумиллиона американцев. Наварро также указывал на возможность перерастания эпидемии в пандемию. Во второй записке от 23 февраля он говорил о возможном заражении 100 миллионов граждан и гибели 1,2 миллиона.
1 апреля Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии. «Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — признал американский лидер, добавив, что, по его мнению, важно давать людям надежду. Такую модель поведения раскритиковали некоторые эксперты в области здравоохранения, которые считают, что США упустили важное время для необходимой подготовки.
США на данный момент занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (свыше 350 тысяч человек). Число умерших превысило 10 тысяч, число выздоровевших составляет 19 тысяч. В ряде штатов введены карантинные меры.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения