Число погибших от коронавируса за сутки в Испании снова начало расти

Число смертей от коронавируса в Испании за сутки снова начало расти впервые за пять дней — 743 человека умерли, общее число погибших — 13 798. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранение страны.
Для сравнения, в предыдущий день от COVID-19 погибли 637 человек. Общее число заболевших выросло до 140 510 (за сутки выявлено 5478 зараженных).
Ранее сообщалось, что священник в Испании начал проводить похоронные службы в режиме «драйв-ин» для семей умерших из-за высокого числа смертей в стране от коронавируса. Катафалки подъезжают к священнослужителю каждые 15 минут.
Испания находится в числе стран, по которым пандемия ударила сильнее всего. Страна обогнала Италию 3 апреля по количеству зараженных, при этом смертей значительно больше в последней. США на данный момент занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (свыше 350 тысяч человек). Число умерших превысило 10 тысяч, количество выздоровевших составляет 19 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения