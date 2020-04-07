Испанский священник начал отпевать умерших от коронавируса каждые 15 минут

Священник в Испании начал проводить похоронные службы в режиме «драйв-ин» для семей умерших из-за высокого числа смертей в стране от коронавируса. Катафалки подъезжают к священнослужителю каждые 15 минут, пишет CNN.
В ролике запечатлено, как черный катафалк заезжает на кладбище Ла Амудена в Мадриде, который стал очагом распространения коронавирусной пандемии в Испании. Католический священник, отец Эддуар, стоит рядом с подъехавшим автомобилем и приветствует семью, которая вынуждена соблюдать дистанцию в связи с режимом чрезвычайной ситуации, объявленным в стране.
Следующие пять минут священник произносит молитвы, а после — окропляет гроб святой водой. По завершении отпевания появляются работники, которые достают гроб из катафалка, укладывают его на тележку-каталку и доставляют в специальное помещение.
По состоянию на 7 апреля, число смертей от коронавируса в Испании перевалило за 13 тысяч, общее число случаев заражения составило 136,6 тысячи. Испания находится в числе стран, по которым пандемия ударила сильнее всего.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения