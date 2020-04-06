Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Игрок заявил, что «ситуация потребовала от него быть ближе к семье». Форвард также рассказал, что информировал руководство «Сельты» о всех своих шагах и поблагодарил испанцев за понимание. По словам Смолова, он готов вернуться в расположение клуба по первому требованию.

Ранее в воскресенье, 5 апреля, «Сельта» объявила, что накажет Смолова за отъезд на родину вопреки введенным в Испании ограничениям из-за распространения коронавирусной инфекции. О каких конкретно санкциях идет речь — не сообщалось.

Розыгрыш чемпионата Испании приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Смолов перешел в «Сельту» в конце января. До паузы в чемпионате страны он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом.

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