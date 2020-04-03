Смолов назвал лучший способ убить время на карантине

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов описал свой день во время карантина. Слова игрока приводит Sport24 со ссылкой на эфир в Instagram журналиста Нобеля Арустамяна.

30-летний спортсмен признался, что встает в три часа дня. После чтения, завтрака и тренировки Смолов общается с друзьями из России. После этого форвард играет в шутер Counter-Strike до самого утра. По словам самого футболиста, данная игра — лучший способ убить время.

«Она помогает отвлечься от грустных мыслей о том, что я один-одинешенек на чужбине», — добавил Смолов.

Также он рассказал, что во время карантина мало времени уделяет приготовлению пищи. Сам спортсмен больше полагается на доставку еды. Кроме того, к нему приходит домработница, которую оплачивает «Сельта». Женщина проводит уборку в квартире форварда и готовит еду.

Сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. Смолов перешел в клуб в конце января. До паузы в Примере он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом — в ворота мадридского «Реала».

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