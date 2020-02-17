Смолов прокомментировал гол «Реалу»

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram прокомментировал гол мадридскому «Реалу» в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Форвард написал, что был счастлив отличиться в этой игре и отметил, что доволен результатом. Встреча прошла 16 февраля и завершилась со счетом 2:2, «Сельта» сумела вырвать ничью благодаря голу в концовке.

Сам Смолов открыл счет в матче, забив на седьмой минуте. Этот гол стал для него первым в футболке нового клуба, в который он перешел на правах аренды 30 января. Права на россиянина принадлежат московскому «Локомотиву». «Сельта» занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Форвард уже выступал за европейские клубы: в 2010-м он находился в аренде у голландского «Фейеноорда».

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