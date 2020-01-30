Испанский клуб подтвердил переход Смолова

Испанская «Сельта» подтвердила переход российского нападающего Федора Смолова. Об этом сообщается на сайте клуба.

29-летний форвард присоединился к испанскому клубу на правах аренды и будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Ранее 30 января о сделке сообщил Betting Insider.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Он присоединился к «Локомотиву» летом 2018-го. До этого форвард защищал цвета «Краснодара». Форвардом неоднократно интересовались представители чемпионата Англии. Кроме того, сам Смолов рассказывал о предложении перейти в китайский клуб.

Для Смолова аренда в европейский клуб станет второй в карьере. Так, будучи игроком московского «Динамо», в 2010-м россиянин отправился в голландский «Фейеноорд».

После 21 матча чемпионата Испании «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице первенства. От аутсайдера Примеры клуб из Виго отделяют два очка.

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