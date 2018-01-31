Смолов отказался от Англии

Российский нападающий «Краснодара» Федор Смолов не переедет в клубы чемпионата Англии в зимнее трансферное окно. Об этом в среду, 31 января, сообщает «Чемпионат.com».

Предложение о трансфере форварда «Краснодару» отправили «Вест Хэм» и «Суонси Сити», однако Смолов их отклонил. 29 января сообщалось, что «Вест Хэм» желает взять нападающего в аренду. Российский клуб настаивал на продаже игрока не менее, чем за 12 миллионов фунтов (13,6 миллиона евро). Сам Смолов был заинтересован в переезде в Лондон.

В борьбу за россиянина также вступали санкт-петербургский «Зенит», «Боруссия» из Дортмунда и испанская «Севилья».

В текущем сезоне Смолов провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи. По итогам 2017 года он вошел в список 100 лучших футболистов мира по версии испанской газеты Marca.

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