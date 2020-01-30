СМИ сообщили о переходе Смолова в европейский клуб

Московский «Локомотив» согласовал трансфер российского нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту». Об этом в четверг, 30 января, сообщает Betting Insider.

По информации СМИ, 31 января Смолов пройдет медосмотр и подпишет контракт с испанской стороной. Игрок переходит в «Сельту» на правах аренды.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов провел за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевых паса.

Смолов перешел в «Локомотив» летом 2018-го из «Краснодара». В январе того же года сообщалось об интересе к игроку от ряда английских клубов. Смолов также известен по выступлениям за «Урал», «Анжи» и «Динамо». В случае успешного подписания контракта с Сельтой, Смолов уже во второй раз в карьере отправится выступать в Европу на правах аренды. Так, в 2010 году он выступал за голландский «Фейеноорд».

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