Смолов нашел разницу между испанским и российским футболом

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», объяснил разницу между российским и испанским футболом. Слова спортсмена приводит пресс-служба команды.

Важнейшее отличие между чемпионатами заключается в том, что в Испании команды заточены на атаку. «Игроки перестраиваются молниеносно. В России на это требуется время», — отметил Смолов. В целом же испанский футбол форвард нашел более зрелищным и интенсивным.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в таблице чемпионата Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Форвард уже выступал за европейские клубы: в 2010-м он находился в аренде у голландского «Фейеноорда».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!