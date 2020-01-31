Испанский клуб оценил Смолова

Издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что испанский клуб «Сельта» оценил стоимость российского нападающего «Локомотива» Федора Смолова в 8,5 миллиона евро. Такую сумму он был готов предложить «железнодорожникам» за полноценный трансфер футболиста.

Отмечается, что «Локомотив», отдавший Смолова в аренду, согласился предоставить «Сельте» право выкупа форварда, но клубы пока не договорились о его стоимости: москвичи хотят больше денег за игрока. К этому вопросу стороны решили вернуться позже.

Смолов проведет в команде из Виго остаток сезона-2019/2020. 31 января футболист должен пройти медосмотр и подписать контракт с «Сельтой». Клуб идет на 18-м месте в чемпионате Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Он присоединился к «Локомотиву» летом 2018-го. До этого форвард защищал цвета «Краснодара». Россиянин уже выступал в Европе: в 2010-м он отправился в аренду в голландский «Фейеноорд».

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