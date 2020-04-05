Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Испанская «Сельта» накажет форварда сборной России по футболу Федора Смолова, который самовольно покинул страну и вернулся в Россию. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на представителей команды.

В клубе рассказали, что футболист неоднократно просил руководство команды о разрешении на отъезд на родину, однако ему было отказано из-за введенных в Испании ограничений, связанных с распространением коронавируса. В итоге форвард все-таки покинул страну, пообещав вернуться, как только решит свои «личные дела».

По возвращении Смолова ждут санкции в соответствии с «внутренним распорядком клуба». О каком конкретно наказании идет речь — не сообщается. Ранее запрет на выезд из Испании нарушил еще один футболист «Сельты» — Пионе Систо, который отправился в Данию.

Розыгрыш испанской Ла Лиги приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Смолов перешел в испанский клуб в конце января. До паузы в чемпионате страны он успел провести шесть матчей за клуб из Виго и отметился одним забитым мячом — в ворота мадридского «Реала».

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