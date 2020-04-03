Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом

Испания вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом, обогнав Италию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения.
Всего в Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения. Известно, что 10 935 человек погибли от вируса (за день 932), 30 513 пациента выздоровели. По последним данным, в Италии всего было выявлено 115 242 случая заражения, при этом смертей там значительно больше — почти 14 тысяч. На первом месте по числу зараженных США — 245 574 случая заражения, там умерло 6 тысяч человек.
25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.
По данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 1 миллион 19 тысяч случаев заражения. Более 53,2 тысячи пациентов с коронавирусом погибли, 212,3 тысячи удалось вылечиться.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения