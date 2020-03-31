В Испании выявили 9 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Испании за последние сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Общее число зараженных в стране официально составляет более 94,4 тысячи. Также зарегистрировано 849 смертельных случаев — наибольшее число за сутки с начала эпидемии. Таким образом, число жертв болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, в Испании выросло до 8189 человек.
25 марта стало известно, что первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире подтверждено 788,5 тысячи случаев заражения, 166,7 тысячи заболевших выздоровели, 37,8 тысячи погибли. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения