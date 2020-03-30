В Испании за сутки умерли более 800 человек от коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения королевства.
По последним данным, с учетом 812 летальных случаев всего в стране зафиксировано 7,3 тысячи смертей из-за коронавируса. При этом также сообщается о 6,4 тысячи новых случаев заражения, общее число по этому показателю достигло 85 195.
28 марта Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Тогда за сутки на территории королевства скончались 832 человека.
Всего в мире выявлено свыше 724 тысяч инфицированных коронавирусом; 34 тысячи человек погибли, 152 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения