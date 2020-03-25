Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Первый вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.
По утверждению издания, первый анализ дал отрицательный результат, однако медики указали на свои подозрения, посоветовав повторить обследование. Второй тест подтвердил у 62-летней Кальво заражение коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434. Это означает, что по второму показателю страна обошла Китай. За последние сутки в Испании умерли 738 человек, что на 30 процентов больше, чем днем ранее. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия.
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения