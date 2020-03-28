Испания побила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Ровно за сутки на территории Испании от коронавирусной инфекции скончались 832 человека. Таким образом страна превысила рекордные показатели, зафиксированные 27 марта. В тот день в Испании умерли 769 инфицированных.
По последним данным, всего в стране произошло 5,1 тысячи смертей из-за коронавируса. Испания оказалась на четвертом месте по числу зараженных. Ей предшествуют Китай, Италия и США.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, супруга которого также заразилась коронавирусом, заявил, что нынешняя ситуация — самый сложный период в стране со времен Гражданской войны 1936-39-х годов. Ранее Санчес продлил режим повышенной готовности до 11 апреля.
Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Всего в мире, по последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 607 тысяч зараженных. Погибли более 28 тысяч человек, излечились — более 132,7 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения