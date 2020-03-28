Испания побила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Испания побила собственный рекорд по числу произошедших за сутки смертей от пневмонии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ровно за сутки на территории Испании от коронавирусной инфекции скончались 832 человека. Таким образом страна превысила рекордные показатели, зафиксированные 27 марта. В тот день в Испании умерли 769 инфицированных.

По последним данным, всего в стране произошло 5,1 тысячи смертей из-за коронавируса. Испания оказалась на четвертом месте по числу зараженных. Ей предшествуют Китай, Италия и США.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, супруга которого также заразилась коронавирусом, заявил, что нынешняя ситуация — самый сложный период в стране со времен Гражданской войны 1936-39-х годов. Ранее Санчес продлил режим повышенной готовности до 11 апреля.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Всего в мире, по последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 607 тысяч зараженных. Погибли более 28 тысяч человек, излечились — более 132,7 тысячи.

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