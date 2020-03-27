Число жертв коронавируса в США приблизилось к полутора тысячам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте.
По данным на 23:34 по московскому времени 27 марта, в Соединенных Штатах скончались 1475 человек, большинство из них (366) — в Нью-Йорке; 862 человека излечились. Общее количество зараженных в США приблизилось к 100 тысячам, заболели 97 226 человек. Так, США занимают первое в мире место по числу инфицированных, опережая Италию, Китай и Испанию.
Ранее 27 марта вице-президент США Майкл Пенс заявил, что очаг распространения коронавируса в стране — это город Нью-Йорк и близлежащие территории. «Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали», — подчеркнул Пенс. В этот же день на улицах Нью-Йорка появились холодильники для трупов.
По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в 196 странах мира выявлено более 586,1 тысячи случаев заражения коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения