В Испании за сутки от коронавируса погибли почти 800 человек

В Испании за сутки от коронавируса погибли 769 человек — это самое большое число зарегистрированных случаев с начала эпидемии в стране. Общее число погибших достигло 4858, пишет Daily Mail.
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Испании заражены коронавирусом свыше 64 тысяч человек. Глава службы неотложной медицинской помощи Фернандо Симон сообщил, что среди зараженных более 9,4 тысячи медицинских работников — примерно 15 процентов от общего числа инфицированных в стране.
Премьер-министр Испании Педро Санчес, супруга которого также заразилась коронавирусом, заявил, что нынешняя ситуация — самый сложный период в стране со времен Гражданской войны 1936-39 годов. Ранее Санчес продлил режим повышенной готовности до 11 апреля.
Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса. Всего в мире, по последним данным, насчитывается свыше 551,3 тысячи зараженных. Погибли более 24 тысяч человек, излечились — более 127,5 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения