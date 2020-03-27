В Испании за сутки от коронавируса погибли почти 800 человек

В Испании за сутки от коронавируса погибли 769 человек — это самое большое число зарегистрированных случаев с начала эпидемии в стране. Общее число погибших достигло 4858, пишет Daily Mail.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Испании заражены коронавирусом свыше 64 тысяч человек. Глава службы неотложной медицинской помощи Фернандо Симон сообщил, что среди зараженных более 9,4 тысячи медицинских работников — примерно 15 процентов от общего числа инфицированных в стране.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, супруга которого также заразилась коронавирусом, заявил, что нынешняя ситуация — самый сложный период в стране со времен Гражданской войны 1936-39 годов. Ранее Санчес продлил режим повышенной готовности до 11 апреля.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу зарегистрированных случаев коронавируса. Всего в мире, по последним данным, насчитывается свыше 551,3 тысячи зараженных. Погибли более 24 тысяч человек, излечились — более 127,5 тысячи.

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