Сотрудник российского дома престарелых заразился коронавирусом

У одного из сотрудников Сосновского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Тамбовской области диагностирован коронавирус, учреждение закрыто на карантин. Об этом сообщила ТАСС замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Толстова.

По ее словам, зарегистрирован только один случай заражения новой коронавирусной инфекцией, это сотрудник учреждения. «Круг его контактов определен, все они изолированы. Закрытие соцучреждения является предупреждающей мерой, чтобы предотвратить распространение инфекции», — сказала Толстова и добавила, что, по данным управления социальной защиты населения региона, в Сосновском доме-интернате проживает почти 300 постояльцев.

Толстова уточнила, что, согласно распоряжению главного санитарного врача области, до особого распоряжения будут закрыты все девять учреждений, подведомственные управлению социальной защиты населения. Среди них интернат для детей-инвалидов «Мишутка», интернат для ветеранов войн и труда, социальный центр для детей «Орешек» и другие.

Ранее сообщалось, что в доме престарелых в Вязьме коронавирусом заразились еще почти полсотни человек. Один из них — 75-летний мужчина с подтвержденным диагнозом — умер. Всего в Вяземском районе зарегистрировано больше всего случаев заражения в регионе — 83 из 106.

12 апреля стало известно, что власти Вязьмы закрыли город на въезд и выезд из-за подозрения на заражение коронавирусом постояльцев дома престарелых, ограничения действуют с 12 по 30 апреля. Они коснутся тех, у кого нет регистрации по месту жительства или разрешения на пребывание в границах города.

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