Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог

В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Евгений Савченко.

По его словам, медик проходил лечение от двусторонней пневмонии. «В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось», — написал Савченко. Губернатор отметил, что причина смерти будет установлена после экспертизы.

Ранее сообщалось о смерти анестезиолога-реаниматолога Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого. Медик работал с инфицированными коронавирусом пациентами. Белошицкий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а впоследствии находился на искусственном насыщении крови кислородом (ЭКМО).

За последние сутки в России выявили 6361 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Кроме того, за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 517 человек. Общее число зараженных в России увеличилось до 80 949.

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