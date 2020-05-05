Заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» умер в больнице

Евгений Микрин, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса», умер в московской больнице в Коммунарке. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, в президиум которой входил покойный, выразил соболезнования по поводу смерти Микрина. По словам Сергеева, Микрин был ключевым ученым, отвечавшим за связь фундаментальной науки с практическим космосом.

15 апреля стало известно, что Микрин заразился новой коронавирусной инфекцией. Сообщалось, что у генконструктора не наблюдалось клинических симптомов COVID-19, он находился дома на самоизоляции. Позже состояние ученого ухудшилось, и его госпитализировали.

В декабре 2019 года генеральный директор «Энергии» Николай Севастьянов, в 2006-м обещавший с 2020 года наладить промышленную добычу гелия-3 на Луне, назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным «виновником» космических провалов России.

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