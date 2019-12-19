Назван конкретный «виновник» космических провалов России

Генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николай Севастьянов, обещавший в 2006 году с 2020 года наладить промышленную добычу гелия-3 на Луне, назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным «виновником» космических провалов России. Соответствующая жалоба первого с просьбой отправить второго на работу в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) поступила на имя главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает РИА Новости.

В письме Севастьянова отмечается, что совмещение Микриным должности отраслевого генерального конструктора по «Пилотируемым космическим системам и комплексам» и генконструктора «Энергии» привело к конфликту интересов — срыву сроков выполнения ключевых направлений деятельности РКК.

Речь идет о разработке разгонного блока ДМ-03 для ракеты «Ангара», выполнении контракта по изготовлению ангольского спутника, срыве сроков запуска к МКС модулей «Наука», «Причал» и научно-энергетического модуля, а также перетяжелении разрабатываемого пилотируемого корабля «Орел» (бывшая «Федерация»).

Николай Севастьянов в 2006 году Скриншот: «Лента.ру»

Агентство обращает внимание на то, что между Севастьяновым и Микриным имеет место конфликт, возникший после того, как первый, являясь гендиректором «Энергии», лично назначил себя ее генконструктором, тем самым сместив с должности второго.

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РИА Новости также отмечает, что в декабре Микрин продал свою долю в «Энергии», составлявшую 0,00364 процента акций, поскольку владение ею в подведомственном предприятии нарушает положение «О генеральном конструкторе по созданию вооружения и военной техники».

В декабре американское издание The Hill написало, что регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, приведут к краху России как космической державы, а недавние аварии, связанные с российской техникой, демонстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе.

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В ноябре глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников заявил, что Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач.

В апреле 2017 года полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя, обвинив его во лжи, кумовстве и дезертирстве.

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