Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин имеет право получать больше, чем руководитель НАСА Джеймс Брайденстайн, потому что отвечает за большее количество задач. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников, передает РИА Новости.

По его словам, НАСА занимается исключительно гражданской тематикой, а «Роскосмос» — всем, в том числе боевой ракетной техникой. В связи с этим все руководители корпорации являются секретоносителями, от них зависит стратегический ядерный потенциал.

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Таким образом Мельников прокомментировал рассуждения о том, что Рогозин получает больше Брайденстайна при меньшей нагрузке.

За 2018 год глава «Роскосмоса» задекларировал доход в 29,5 миллиона рублей, или более 460 тысяч долларов. Максимальная зарплата руководства НАСА не превышает 250 тысяч долларов, причем не уточняется, до или после вычета налогов. Кроме того, средняя зарплата работников госкорпорации в 2018 году составляла 396 тысяч рублей. Доходы сотрудников подведомственных предприятий «Роскосмоса» значительно ниже.

Мельников заметил, что у американцев, которые занимаются боевой ядерной тематикой, зарплаты в 10-20 раз больше, чем в «Роскосмосе». Он также усомнился, что Брайденстайн получает в год только 250 тысяч долларов, предположив, что у него есть определенные доплаты.

В другой части интервью глава службы внутреннего аудита рассказал, что в «Роскосмосе» десятилетиями работали коррупционные схемы, вскрыть которые удалось только при новом руководстве.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных исков со стороны Минобороны и «Роскосмоса» космическая отрасль России оказалась под угрозой разорения. Дело в том, что государственные заказчики обязаны подавать иски в случае проблем с контрактом, а зарубежные санкции затрудняют работу предприятий отрасли. В итоге суммы штрафов получаются сравнимы с суммами контрактов.

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