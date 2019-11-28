Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

Про его словам, нелегальные схемы позволяли «отдельным руководителям» заниматься противоправной деятельностью. Речь идет, в том числе, о выводе денежных средств, фактах коррупции и мошенничества, а также злоупотреблении.

За последний год по материалам службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было заведено более 15 уголовных дел, более 50 человек уже были осуждены, а сумма хищений составила около 11 миллиардов рублей, подчеркнул Мельников. При этом удалось вскрыть эти коррупционные схемы только при новом руководстве.

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Глава службы внутреннего аудита отметил, что его подчиненные в настоящий момент активно работают «по паршивым овцам», виновным в хищениях бюджетных средств при строительстве космодрома «Восточный». «Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал», — резюмировал он.

11 ноября президент России Владимир Путин на примере строительства Восточного напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — посетовал глава государства.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

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