Космическая отрасль России оказалась под угрозой банкротства

Предприятия российской космической промышленности оказались под угрозой разорения из-за многочисленных штрафов со стороны Минобороны и «Роскосмоса». В правительстве рассматривают изменения законодательства, которые защитили бы отрасль от исков, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На совещании в центре имени Хруничева, прошедшем под руководством вице-премьера Юрия Борисова, присутствовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли.

Материалы по теме Перестраховались Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец

Как рассказали участники встречи, обсуждались способы, которые позволят предприятиям избежать наказания за задержку сдачи продукции. В этих случаях «Роскосмос» и Минобороны подают иски. Причем военные контракты, как правило, разбиты на этапы, и нарушение в каждом из них грозит штрафом, иногда равным сумме всего соглашения.

Не предъявлять претензии госзаказчики не могут, потому что такое требование прописано в федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок». В то же время на совещании отмечалось, что предприятия зачастую не могут выполнить контракт по объективным причинам, так как страдают из-за санкций.

В сентябре Минобороны потребовало 5 миллиардов рублей от РКК «Энергия», а в ноябре — 2 миллиарда от РКЦ «Прогресс», который производит ракеты «Союз». Источник издания утверждает, что в ближайшее время иск может быть подан и к НПО имени Лавочкина. Неназванный чиновник из аппарата правительства указал, что всего военные могут выписать штрафов на сумму 150-300 миллиардов рублей — таким образом отрасль останется без средств. Поэтому вероятность изменения законов велика.

Ранее Минфин предложил повысить планы по сбору НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц, чтобы компенсировать серьезный недобор налогов с предприятий нефтегазовой сферы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!