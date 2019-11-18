Российский суд впервые защитил компанию от лишних налогов

Кемеровский комбинат «Кузбассконсервмолоко» сумел через суд добиться отмены доначисления налога на прибыль почти на 12 миллионов рублей. Арбитражный суд Кемеровской области решил, что наказание выглядит несоразмерным, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Компания покупала сырое молоко у трех перекупщиков, но, как выяснили налоговые органы, в действительности продукт поставляли производители, которые освобождены от НДС. Посредники существовали только на бумаге, но позволили комбинату учитывать их наценку, то есть заплатить меньше налога на прибыль и получить налоговые вычеты.

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Налоговые органы доначислили 4,2 миллиона рублей НДС, 11,8 миллиона налога на прибыль, а также штрафы и пени. Свою позицию они в суде доказали, так что доначисление налога на НДС осталось в силе. Но все остальные запросы суд отменил.

Как отмечается в решении, компания понесла расходы на поставку молока, пусть и не имея официальных отношений с производителем, а ФНС не смогла объяснить, как именно рассчитывались доначисления.

Эксперты указали, что это первый такой случай в России после введения в августе 2017 года в Налоговый кодекс статьи 54,1, которая обобщает схемы ухода от налогов. Тогда налоговики, пользуясь тем, что применять новую норму пока не умеют, возобновили доначисление налогов на прибыль, которое почти закончилось. В итоге общая сумма взысканий по отдельным делам начала достигать 70 процентов от суммы сделки.

Ранее сообщалось, что во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения ставки НДС до 20 процентов выросли на 25 и 22 процента по сравнению с предыдущим годом. Это стало рекордным показателем.

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