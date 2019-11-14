С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов

Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Эти сборы должны частично компенсировать серьезный недобор налогов с предприятий нефтегазовой сферы. Предполагается, что по итогам года бюджет получит по этим статьям на 456 миллиардов рублей меньше, чем ожидали год назад, и на 398 миллиардов меньше, чем было запланировано после июльской корректировки.

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Такая ситуация сложилась после налоговых льгот, которые выданы нефтяникам, а также после падения цен на газ в Европе, из-за которых контракты «Газпрома» подешевели на 16 процентов — с ожидаемой средней цены 226 долларов за тысячу кубометров до 189 долларов.

Согласно корректировкам Минфина, Федеральная налоговая служба (ФНС) должна собрать дополнительно 89,5 миллиарда рублей НДС и 56,5 миллиарда налога на прибыль. Во втором случае показатель вырос на 23 процента по сравнению с запланированным в конце 2018 года и на пять процентов по сравнению с июльской корректировкой. Сборы НДС предполагается увеличить за счет повышения качества администрирования и «изменения структуры налоговой базы».

Сумму штрафа предполагается увечились на 8,9 миллиарда рублей по сравнению с июлем — с 67,8 миллиарда до 76,7 миллиарда. При этом половина повышения придется, планирует ведомство, на штрафы для большегрузных автомобилей за превышение массы. Дополнительно предполагается взыскать 2,7 миллиарда рублей за прошлогодние задолженности и 709 миллионов с помощью конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что во втором и третьем кварталах 2019 года доходы от повышения НДС до 20 процентов выросли на рекордные 25 и 22 процента по сравнению с 2018 годом.

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