Российский бизнес не поверил в помощь от государства

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) в России не знают о возможности получить поддержку от государства или считают, что сделать это практически невозможно. Такие выводы можно сделать из результатов опроса для расчетов индекса RSBI настроений МСП, пишет «Коммерсантъ».

Только пять процентов участников опроса воспользовались поддержкой в 2019 году, и только девять процентов, знакомых с деталями предлагаемой помощи, считают ее доступной. Треть представителей МСП уверены, что получить господдержку почти невозможно, а половина утверждает, что для этого придется приложить большие усилия.

Материалы по теме Русский стандарт В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды

Бизнесмены пожаловались на бюрократию, то есть сложность в подготовке документов (29 процентов), несоразмерную отчетность при использовании средств из бюджета (16 процентов), а также слишком строгие критерии для помощи (14 процентов). В то же время четверть опрошенных сообщили, что вообще не нуждаются в поддержке государства.

В ходе опроса чаще всего представители МСП просили о снижении налогов (78 процентов) и льготных кредитах (52 процента). Последнее условие есть в национальном проекте по поддержке МСП, однако из запланированного триллиона рублей на эти цели в текущем году займы выданы только на 68,8 миллиарда рублей. Рассказавший об этом глава департамента Счетной палаты по финансовым рынкам Вениамин Симонов объяснил ситуацию условиями такого кредитования.

Ранее опрос Общественной палаты показал, что 35 процентов семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, потому что не знают о них. Хуже всего ситуация обстоит со льготой на покупку транспортного средства в сельской местности. Ей воспользовался только один процент семей из тех, что имеют на это право по закону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!