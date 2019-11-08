Крупные российские компании полюбили притворяться маленькими

Около половины компаний, зарегистрированных в качестве предприятий малого и среднего бизнеса, на самом деле таковыми не являются, говорится в исследовании бизнес-сообщества «Атланты» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы изучили финансовые показатели более чем двух тысяч компаний с годовым оборотом от 60 миллионов до пяти миллиардов рублей с 2016 по 2018 год. Примерно половина предприятий соответствовала критериям малого и среднего бизнеса только формально или вовсе не вела хозяйственной деятельности на протяжении длительного времени.

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Около 10 процентов исследованных компаний в реальности представляют собой крупный бизнес, будучи филиалами либо дочерними структурами корпораций. Результаты другой части участников исследования не учитывались из-за существенного скачка выручки, связанного с процессом реструктуризации.

Также многие компании не соответствовали требованиям к прозрачности: принадлежали массовым учредителям, не имели сайтов и признаков работы. На основании этих данных авторы пришли к выводу о том, что значение малого и среднего бизнеса для российской экономики сильно преувеличено. Ранее Росстат оценивал долю выручки малых и средних предприятий в 21,9 процента от общей.

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