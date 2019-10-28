Власти опровергли массовое закрытие компаний в России

Информация о массовом закрытии российских предприятий не соответствует действительности и не подтверждается статистикой, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Эти данные [Минэкономразвития] абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили из Корпорации по малому и среднему бизнесу и из налоговой службы, там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах», — отметил Песков.

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При этом он согласился, что развитие малого и среднего бизнеса в России проходит «не без проблем». Одно из проявлений — некорректная статистика, которая появляется из-за «некоторых нюансов», в том числе неправильный учет компаний, которые переходят из разряда малого бизнеса в средний.

Ранее стало известно, что, по данным Минэкономразвития, в России за последний год закрылось 668 тысяч юридических лиц. В качестве основных причин называлось повышение НДС с 18 до 20 процентов, а также отменой пониженных страховых взносов для ряда предприятий и внедрением онлайн-касс.

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