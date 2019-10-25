Стало известно влияние роста налогов на компании в России

С августа прошлого года по август нынешнего в России закрылось 667,9 тысячи предприятий из категории малого и среднего бизнеса (МСП). Чаще всего это было связано с ростом налоговой нагрузки, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития. В ведомстве не исключают, что такая тенденция продолжится.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), чаще всего фирмы закрывались в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае. Больше компаний стало только на Чукотке. В общей сложности за четыре года количество предприятий малого и среднего бизнеса сократилось на 5,2 процента.

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Под ростом налоговой нагрузки подразумевается увеличение НДС с 18 процентов до 20, отказ от пониженных тарифов страховых взносов для тех, кто выбирал упрощенную систему налогообложения, патентную систему или единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Повсеместное внедрение контрольно-кассовой техники тоже ударило по бизнесу.

В министерстве отказались видеть в такой динамике риски невыполнения национального проекта по развитию МСП. Работа по этому направлению стартовала только в 2019 году, поэтому говорить об отсутствии результатов нельзя.

Как отметили в пресс-службе ведомства, значительная часть предприятий МСП не ведет деятельности. Например, у закрывающихся компаний в среднем было менее одного сотрудника, поэтому говорить о занятости тоже не приходится. Надежды на рост среднего и малого предпринимательства, в том числе по количеству занятых сотрудников, в Минэкономразвития связывают со снижением зарегулированности, что заложено в нацпроекте.

Однако в отраслевой организации «Опора России» отметили, что риски срыва нацпроекта существуют. Вице-президент организации Владислав Корочкин указал, что в бизнес-среде не видят улучшений и изменений на фоне роста налоговой нагрузки. При этом, подчеркнул он, отмена ЕНВД в 2021 году только ухудшит ситуацию.

Ранее Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Business. Россия стала 28-й, впервые попав в топ-30 среди 190 стран. Президент России Владимир Путин в 2012 году поставил задачу войти в топ-20 рейтинга к 2018 году. Выполнить задачу не удалось, поэтому сроки сдвинули на шесть лет. Для реализации этой задачи Минэкономразвития предложило изменить методику подсчета рейтинга.

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