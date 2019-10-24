Россия попросила подогнать рейтинг Doing Business под себя

Место России в мировом рейтинге Doing Business должно быть выше, чем нынешнее 28-е, мешает этому несовершенство методологии подсчета. В связи с этим Москва предложила свой вариант изменений, рассказал ТАСС исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин.

По его словам, сейчас банк изучает предложения, подготовленные Минэкономразвития. В них российское ведомство объяснило, как учесть реформы, выполненные во всех отраслях.

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Маршавин подчеркнул, что Всемирный банк признает проблемы с методикой сбора информации, и в следующем году рейтинг должны составить с учетом новых факторов. Он предположил, что «регуляторная гильотина», над которой сейчас работает правительство, позволит стране занять более высокое место.

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг 24 октября. Россия улучшила свой результат на три позиции, впервые попав в топ-30 среди 190 стран. В 2019 году страна улучшила два показателя. Это доступ к электросетям (седьмое место) и получение разрешений на строительство (26 место). Самые серьезные проблемы, не позволившие подняться выше, эксперты международной организации обнаружили в защите миноритариев и налогообложении.

Президент России Владимир Путин в 2012 году поставил задачу войти в топ-20 Doing Business к 2018 году. Выполнить задачу в указанные сроки не удалось, поэтому их сдвинули еще на шесть лет.

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