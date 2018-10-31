Россия заняла 31 место в рейтинге Doing Business

Россия заняла 31 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, опубликованном Всемирным банком.

Страна поднялась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, когда занимала 35 место. Больше всего Россия продвинулась по таким показателям, как «Подключение к системе электроснабжения» и «Регистрация предприятий». В каждом из них РФ заняла 12 место.

Всемирный банк отметил такие реформы, как упрощение процедуры разрешений на строительство и сокращение сроков подключения к электросетям.

В докладе банка отмечается, что Россия может улучшить показатели по таким направлениям, как «Международная торговля», «Разрешение проблемы неплатежеспособности» и «Защита миноритарных инвесторов».

Согласно указу президента России Владимира Путина от мая 2012 года, за шесть лет страна должна была войти в топ-20 рейтинга. В новой версии майского указа, вступившего в силу в 2018-м, цель скорректировали на вхождение в число крупнейших экономик мира к 2024 году.

В сентябре Всемирный банк снизил индекс качества госуправления в 2017 году для России до минус 0,48 пункта. Это на 0,06 пункта хуже, чем было по итогам 2016-го. Индекс рассчитывается на основе шести критериев: подотчетности властей, политической стабильности и отсутствия насилия, эффективности правительства, качества госрегулирования, верховенства закона, а также контроля над коррупцией.

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