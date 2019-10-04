От получающих льготы российских нефтяных компаний не увидели отдачи

Льготы для российских нефтяных компаний за последние несколько лет выросли вдвое, а реальной отдачи от этого нет. Такое заключение сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит «Интерфакс».

«Льготы — это инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике», — сказала она. По словам Матвиенко, за последние пять лет не произошло ни сопоставимого прироста инвестиций, зависимость отечественных компаний от иностранного оборудования также значительно не снизилась.

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В начале октября бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев объявил, что россияне станут жить на 30 процентов беднее при резком снижении спроса на нефть и газ. По словам Гуриева, в настоящее время ВВП России на 25-30 процентов состоит из доходов от нефти и газа (в зависимости от цен на сырье).

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