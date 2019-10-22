В России снизят налоги

Крупным российским холдинговым структурам могут быть предоставлены дополнительные налоговые льготы, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Инициатором изменений в законодательстве выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), обратившийся с предложениями в Минфин. Предполагается, что льготы коснутся прежде всего холдингов, которые владеют крупными пакетами акций предприятий.

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Основным послаблением может стать снижение минимальной необходимой доли владения компанией для освобождения от налога на выплачиваемые ею дивиденды. По нынешним правилам, нулевая ставка применяется при условии, что акционер владеет не менее, чем 50-процентной долей в компании на протяжении как минимум года. Этот порог могут снизить до 25 процентов.

Также предлагается снизить минимальный срок владения акциями компании, необходимый для освобождения от налога на прибыль при выходе из ее капитала. Сейчас он составляет пять лет, но РСПП считает, что его надо снизить до года.

Кроме того, холдинги получат право распределять затраты между своими составными частями. Сейчас это считается незаконной практикой оптимизации налогов.

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