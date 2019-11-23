Рогозин заявил о соблюдении графика строительства «Восточного»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома «Восточный» выдерживается. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «Интерфакс».

По словам Рогозина, сейчас в строительстве задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. «Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то, что там достаточно холодно», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

11 ноября Путин на совещании с членами правительства на примере строительства «Восточного» напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. «Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», — заявил глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что на строительство «Восточного» было выделено 91 миллиарда рублей, а похищено 11 миллиардов, из которых удалось вернуть государству только 3,5 миллиарда.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко 17 ноября сообщила, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, 42 уже направлены в суд.

Рогозин 12 ноября заявил прессе, что в настоящее время нет оснований для беспокойства из-за эффективности траты средств на космодром «Восточный». По его словам, критика президента «абсолютно обоснована», и глава государства «информирован в деталях». «Мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил глава «Роскосмоса».

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