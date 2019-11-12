Рогозин заявил об отстранении коррупционеров от строительства Восточного

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным преступлениям при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта. Его слова передает ТАСС.

Рогозин отметил, что критика президента Владимира Путина «абсолютно обоснована», и он «информирован в деталях».

Глава госкорпорации добавил, что отстраненные люди находятся «в местах, не столь отдаленных». По его словам, коррупционные дела относятся к 2014 году, когда были выявлены массовые нарушения в строительстве.

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11 ноября Владимир Путин заявил, что злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. По словам президента, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

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