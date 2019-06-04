Рогозин пообещал Путину управление Россией через «Государево око»

Проект «Государево око» позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию в регионах, передает «Интерфакс» заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент [Владимир Путин]. Думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», — сказал менеджер.

По его словам, создаваемая система является «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства», а доступ к ней, кроме президента, может получить правительство.

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В марте руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что проект «Государево око» пока находится на стадии технико-экономического обоснования.

Сама программа была анонсирована Рогозиным в январе. Тогда менеджер заявил, что данная система позволит отслеживать динамику изменений всех процессов на Земле, а ее смогут использовать в МЧС и работники сельского хозяйства. Помимо этого, Рогозин видел возможность использования «Государева ока» для наблюдения за изменениями инфраструктурных объектов.

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