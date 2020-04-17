Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Два сотрудника госкорпорации «Роскосмос» умерли. У них был подтвержденный диагноз COVID-19, сообщил заместитель главы «Роскосмоса» Олег Фролов, пишет ТАСС.
По словам Фролова, умершим специалистам было 62 и 68 лет. Оба скончались в больнице. Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
«От лица руководства госкорпорации и от себя лично я хотел бы принести соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Мы окажем им всю необходимую поддержку», — добавил Фролов.
В «Роскосмосе» заявили, что на данный момент общее число работников предприятий космической промышленности, зараженных новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек.
15 апреля сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразился генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин. По словам источника в ракетно-космической отрасли, конструктор находится на самоизоляции дома. Клинических симптомов заболевания у Микрина не наблюдается.
По состоянию на 17 апреля в России насчитывается более 32 тысяч заразившихся коронавирусом. В Москве за сутки выявлено 1959 случаев.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения