Российская «Федерация» точно сядет

Перспективный российский лунный космический корабль «Орел» (бывшая «Федерация») получит шасси, сообщил в эфире «Роскосмос ТВ» на YouTube космонавт Павел Виноградов.

По его словам, новый корабль воплотил лучшие решения, реализуемые на действующих российских пилотируемых космических кораблях семейства «Союз».

«Это будет посадка, во-первых, на шасси», — сказал космонавт, добавив, что «Орел» будет оснащен мощными двигателями мягкой посадки, позволяющими с высокой точностью «подлетать к какой-то площадке».

«Задача этой системы — погасить скорость, и дальше идет уже нормальная ракетная посадка», — отметил Виноградов.

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В марте генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая перед космонавтами в Театре российской армии в Москве, призвал немедленно создать новый космический корабль.

В феврале менеджер рассказал о том, что для «Федерации», над которой в «Роскосмосе» работают более десяти лет, создали днище.

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