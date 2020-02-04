Создано днище российской «Федерации»

Перспективному российскому космическому кораблю «Орел» (бывшая «Федерация») создали днище, заявил ТАСС гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Уже кое-какие элементы корабля созданы — днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, в настоящее время в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» идет «выпуск необходимой технической документации, освоение новых станков и их размещение в корпусах корпорации».

«Еще отрабатывается авионика, эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля», — уточнил Рогозин.

Чиновник добавил, что система спасения «Орла» будет «двухступенчатой и более интеллектуальной», чем у предшествующего «Союз МС». В частности, первый элемент системы, ракетный блок аварийного спасения (РБАС), предназначен для уведения космического корабля в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе, после чего начнет работать второй этап.

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«На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты, поднять корабль на безопасную орбиту», — добавил гендиректор.

В декабре 2019 года агентство, ссылаясь на материалы РКК, написало, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракетой-носителем семейства «Ангара» получается перетяжеленным на 2,3 тонны и недостаточно многоразовым.

Разработка «Федерации», предназначенной для миссий в дальний космос, в частности, к Луне, ведется более десяти лет.

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