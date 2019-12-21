Перетяжеленная российская «Федерация» оказалась недостаточно многоразовой

Перспективный российский пилотируемый космический корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», оказался недостаточно многоразовым, поскольку способен только на три полета к Луне вместо десяти, как того требует техническое задание, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на презентацию генерального директора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николая Севастьянова, представленную в декабре главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. В ней утверждается, что «Орел» способен выполнить десять рейсов только в случае полетов на околоземную орбиту, тогда как в техническом задании на данный пилотируемый корабль прописано, что изделие должно быть способно выдержать десять полетов к Луне.

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В декабре агентство, ссылаясь на материалы РКК, написало, что «Орел» в случае запуска тяжелой ракето-носителем семейства «Ангара» получается перетяжеленным на 2,3 тонны.

Над «Федерацией» в «Энергии» работают более 10 лет. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства «Союз», а «Орел» создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал в космос.

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