Перетяжеленная российская «Федерация» не долетит до Луны

Перспективный российский пилотируемый космический корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны, сообщает РИА Новости.

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», — говорится в материалах ракетно-космической корпорации «Энергия», выступающей разработчиком и изготовителем «Орла», на которые ссылается агентство.

Отмечается, что превышение массы затронуло почти все системы космического корабля, в частности, кабельную сеть (перетяжелена на 201 килограммов), систему жизнеобеспечения (109 килограммов), двигательную установку (107 килограммов), систему стыковки (90 килограммов).

Согласно «Энергии», в текущей конфигурации «Орел» имеет массу 22 343 килограммов, тогда как в техническом проекте говорится о том, что данный показатель, подгоняемый под возможности тяжелой «Ангары», не должен превышать 19 848 килограммов.

В настоящее время корпорация задумала снизить массу Орла до 21 200 килограммов, что будет достаточно для проведения летных испытаний космического корабля на ракете «Ангара-А5П», предполагающих его выведение на околоземную орбиту, а не окололунную.

В «Энергии» отмечают, что для полетов «Орла» к Луне кроме ракет семейства «Ангара» планируется задействовать разрабатываемый сверхтяжелый носитель «Енисей».

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Над «Федерацией» в «Энергии» работают больше десяти лет. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства «Союз», а «Орел» создавать исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло более трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей. Годом ранее она превышала сто миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить.

В отличие от России, в настоящее время США располагают тремя многоразовыми пилотируемыми космическими кораблями высокой степени готовности. Летательный аппарат Lockheed Martin Orion, предназначенный для лунно-марсианских миссий, совершил первый полет в космос в декабре 2014 года, в 2021 году он совершит второй полет, в ходе которого совершит облет Луны. Космический корабль SpaceX Crew Dragon первый полет (в беспилотном режиме) к МКС совершил в марте 2019 года. В декабре к станции (в беспилотном режиме) полетит корабль Boeing Starliner.

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