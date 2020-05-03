Россия вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом

Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом. Число заболевших за последние сутки выросло на 10 633 человек, всего в стране насчитывается 134 687 зараженных. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, суточный прирост новых случаев болезни составил 8,6 процента. 50,3 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также за последние сутки зафиксировали 58 летальных исходов, выздоровели 1626 человек. Всего в России выздоровели 16 639 пациентов с COVID-19, при этом 1 280 человек умерли.

Во всем мире подтверждено 3 428 422 случая заражения коронавирусом, при этом умер 243 831 человек. Первое место занимают США, где подтвердили более миллиона случаев инфицирования. Во Франции власти официально признали более 130 тысяч случаев заражения, умерло более 24 тысяч человек.

Согласно уточненному прогнозу специалистов лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, эпидемия COVID-19 в России должна закончиться 8 августа.

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