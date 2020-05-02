Названы необходимые при госпитализации с коронавирусом вещи

В случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом с собой следует захватить предметы личной гигиены и гаджеты. Такую рекомендацию дали специалисты Всероссийского научно- исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, передает ТАСС.

Непосредственно перед отправкой в больницу следует собрать сумку, в которой должны лежать документы — паспорт, страховой полис. Кроме того, стоит заранее подготовить зубную щетку и пасту, мыло в мыльнице, туалетную бумагу, влажные салфетки, расческу, полотенце банное и для лица и рук, шампунь или гель для душа. Также потребуются кружка, тарелка и столовые приборы.

В больнице также понадобятся телефон, планшет, ноутбук и иные средства для работы или связи с родными и друзьями. Необходимо помнить и о зарядных устройствах к ним.

Также в МЧС отметили, что в больницу стоит захватить «средства от расстройства пищеварения, простуды, аллергии, обезболивающие». Также в палате понадобятся халат, пижама, спортивный костюм, сменное нижнее белье, сменная обувь.

Спасатели утверждают, что в больнице пациентам требуется «минимум наличных денег», поэтому основную сумму средств стоит держать на банковской карте.

За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллиона случаев заражения.

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