Пенсионер покончил с собой из-за страха заразиться коронавирусом

83-летний Денис Уорд (Dennis Ward) из Великобритании покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом, сообщает Daily Mail.

Тело пенсионера в собственном доме обнаружил внук Джеймс Парнаби (James Parnaby). Он рассказал, что дедушке было очень сложно справиться с давлением, которое на него оказывала самоизоляция. Уорд боялся не только подхватить инфекцию, но и того, что мир уже никогда не будет прежним.

При этом, как отметил Парнаби, до пандемии коронавируса у Уорда никогда не было проблем с психикой. Он всегда был душой компании на семейных вечеринках, танцевал под рок-н-ролл, любил делать ставки на лошадей и пить эль или виски.

Денис работал в Jaguar Land Rover и был в течение 60 лет женат. У него остались сын и дочь, три внука и правнучка.

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Джеймс Парнаби в честь дедушки запустил благотворительную кампанию по сбору средств для людей с ментальными проблемами, которая уже принесла сотни фунтов. Он также призвал всех поддерживать связь со своими близкими и обращать внимание на их психическое здоровье.

28 апреля стало известно, что послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры совершил самоубийство после госпитализации с подозрением на коронавирус. Мужчина лечился в Федеральном центре высоких медтехнологий. После постановки диагноза он ночью сжег документы, покинул палату через окно и направился к больничной церкви, откуда его доставили в реанимацию с ожогом 90 процентов тела. Спустя сутки пациент скончался.

Также в апреле заведующая отделением неотложной помощи в больнице Нью-Йорка получила психологическую травму при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заразилась и покончила с собой.

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